С 1 января изменились размеры минимальной и максимальной страховой выплаты: назвали суммы

Выплата ежемесячных страховых выплат, назначенных в январе 2024 года, будет произведена в феврале.

Изображение: freepik.com

Согласно статье 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» сумма ежемесячной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью потери трудоспособности (в процентах) и исходя из среднемесячной заработной платы, которую человек получал до повреждения здоровья.

Для потерпевших, у которых право на эти выплаты наступит после 1 января 2024 года:

минимальный размер назначенной ежемесячной страховой выплаты в пересчете на 100 процентов потери профессиональной трудоспособности не может быть меньше минимальной заработной платы – 7 100 грн;

максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не может превышать четыре минимальные заработные платы – 28 400 грн (7 100 грн х 4).

Выплата ежемесячных страховых выплат, назначенных в январе 2024 года, будет произведена в феврале.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.