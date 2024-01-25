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САП шукає нових співробітників у зв’язку з підготовкою до початку роботи як окремої юридичної особи

16:40, 25 січня 2024
Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі потрібні співробітники у зв’язку із тим, що скоро почнеться відокремлення від Офісу Генпрокурора.
САП шукає нових співробітників у зв’язку з підготовкою до початку роботи як окремої юридичної особи
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Як відомо, 1 січня 2024 року набрав чинності закон №3509-IX, яким Спеціалізована антикорупційна прокуратура ліквідується як структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора.

САП повідомляє, що у зв’язку з підготовкою до початку роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як окремої юридичної особи, шукає спеціалістів на посади державної служби.

«Нам потрібні:

  • начальник відділу матеріально-технічного забезпечення;
  • начальник та головні спеціалісти відділу документального забезпечення, розгляду звернень та запитів;
  • головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи;
  • бухгалтер;
  • головний спеціаліст відділу управління персоналом;
  • головний спеціаліст відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних технологій;
  • головні спеціалісти відділу режимно-секретної роботи;
  • головні спеціалісти відділу організаційного, правового та інформаційно-аналітичного забезпечення», зазначили у САП.

Вимоги до кандидатів - відповідно до ст. 19-20 Закону України «Про державну службу».

Заробітна плата складається із посадового окладу відповідно до ч. 6 ст. 86 Закону України «Про прокуратуру», премій та надбавок, залежно від стажу роботи на державній службі, інтенсивності праці та інших доплат, пов’язаних із виконанням службових обов’язків.

Перевага надається кандидатам з досвідом роботи на посадах державної служби та знанням англійської мови.

Нагадаємо, відповідно до нового закону посадовий оклад державних службовців САП встановлюється у розмірі, що дорівнює 4 розмірам посадового окладу, встановленого КМУ для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.

Прокурори та інші працівники САП отримують премії, надбавки та інші виплати, передбачені цим Законом та іншими законами.

Фінансування САП здійснюється згідно з кошторисами, затвердженими керівником САП, у межах річної суми видатків, передбачених Державним бюджетом України на поточний бюджетний період.

Автор: Наталя Мамченко 

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