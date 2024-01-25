САП шукає нових співробітників у зв’язку з підготовкою до початку роботи як окремої юридичної особи

Як відомо, 1 січня 2024 року набрав чинності закон №3509-IX, яким Спеціалізована антикорупційна прокуратура ліквідується як структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора.
САП повідомляє, що у зв’язку з підготовкою до початку роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як окремої юридичної особи, шукає спеціалістів на посади державної служби.
«Нам потрібні:
- начальник відділу матеріально-технічного забезпечення;
- начальник та головні спеціалісти відділу документального забезпечення, розгляду звернень та запитів;
- головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи;
- бухгалтер;
- головний спеціаліст відділу управління персоналом;
- головний спеціаліст відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних технологій;
- головні спеціалісти відділу режимно-секретної роботи;
- головні спеціалісти відділу організаційного, правового та інформаційно-аналітичного забезпечення», зазначили у САП.
Вимоги до кандидатів - відповідно до ст. 19-20 Закону України «Про державну службу».
Заробітна плата складається із посадового окладу відповідно до ч. 6 ст. 86 Закону України «Про прокуратуру», премій та надбавок, залежно від стажу роботи на державній службі, інтенсивності праці та інших доплат, пов’язаних із виконанням службових обов’язків.
Перевага надається кандидатам з досвідом роботи на посадах державної служби та знанням англійської мови.
Нагадаємо, відповідно до нового закону посадовий оклад державних службовців САП встановлюється у розмірі, що дорівнює 4 розмірам посадового окладу, встановленого КМУ для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.
Прокурори та інші працівники САП отримують премії, надбавки та інші виплати, передбачені цим Законом та іншими законами.
Фінансування САП здійснюється згідно з кошторисами, затвердженими керівником САП, у межах річної суми видатків, передбачених Державним бюджетом України на поточний бюджетний період.
Автор: Наталя Мамченко
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