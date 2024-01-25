Попри тривоги та ракетні обстріли: у Києві народилися 685 двієнь та шість трієнь

За 700 днів повномасштабного вторгнення у столиці народилися 34 994 немовляти.

Джерело фото: Eric Froehling / Unsplash

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Влада повідомила, скільки дітей народилося в Києві за час повномасштабної війни.

Так, за інформацією заступника голови КМДА Миколи Поворозника, з 24 лютого 2022 року в Києві одружилися 46 170 пар.

Попри повітряні тривоги та ракетні обстріли, в пологових будинках і сховищах народилися 34 994 немовляти.

Із них – 17 969 хлопчиків та 17 025 дівчат. Серед новонароджених – 685 двієнь та шість трієнь.

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