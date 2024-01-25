Несмотря на тревоги и ракетные обстрелы: в Киеве родились 685 двойнят и шесть тройнят

За 700 дней полномасштабного вторжения в столице родилось 34 994 младенца.

Источник фото: Eric Froehling / Unsplash

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Власти сообщили, сколько детей родилось в Киеве за время полномасштабной войны.

Так, по информации заместителя главы КГГА Николая Поворозника, с 24 февраля 2022 года в Киеве поженились 46 170 пар.

Несмотря на воздушные тревоги и ракетные обстрелы, в роддомах и хранилищах родились 34 994 младенца.

Из них – 17 969 мальчиков и 17 025 девочек. Среди новорожденных – 685 двойнят и шесть тройнят.

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