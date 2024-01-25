Магнитные бури накроют землю: когда ожидать пика

С 22 по 25-27 января землян накроет мощная магнитная буря.

Источник фото: rbc.ua

Ученые прогнозируют мощные магнитные бури в ближайшие дни. Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25-27 января 2024 года был обнародован Центром прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Согласно классификации, геомагнитные бури оцениваются по К-индексу от 2 до 9, где более высокий показатель указывает на более сильные бури и их возможные воздействия на технику и людей. В недавнем прогнозе предусмотрено мощную бурю, которая началась 22 января и продолжится до 25-27 января, со снижением индекса до уровня 5 (красный уровень). Это указывает на то, что буря сохранит свою активность, вызывая возможное влияние на самочувствие людей и технику.

Отмечается, что прогноз может измениться, поскольку данные о солнечной активности обновляются каждые три часа.

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