Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Танк против автомобиля: суд определил, кто является виновником необычного ДТП

Механик-водитель танка по дороге на линию фронта посчитал, что сможет проскочить перекресток, но не рассчитал скорость автомобиля

САП ищет новых сотрудников в связи с подготовкой к началу работы как отдельного юридического лица

Специализированной антикоррупционной прокуратуре нужны сотрудники в связи с тем, что скоро начнется отделение от Офиса Генпрокурора.

Верховный Суд высказался об основаниях освобождения плательщика от исполнения налоговых обязанностей во время войны

Для освобождения плательщика от исполнения налоговых обязанностей обстоятельства невозможности своевременного исполнения налоговой обязанности должны быть реальными и объективными, а не формальными, – позиция Верховного Суда.

Публикация в Facebook призывов к захвату государственной власти в Украине, - позиция Верховного Суда

Квалификация действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти – позиция Верховного Суда.

Совет судей Украины обновил нормативы нагрузки на судей и суды: что известно

Для расчетов использованы данные статистической отчетности за 2023 год.

  1. В мире

Магнитные бури накроют землю: когда ожидать пика

23:01, 25 января 2024
С 22 по 25-27 января землян накроет мощная магнитная буря.
Магнитные бури накроют землю: когда ожидать пика
Источник фото: rbc.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ученые прогнозируют мощные магнитные бури в ближайшие дни. Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25-27 января 2024 года был обнародован Центром прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Согласно классификации, геомагнитные бури оцениваются по К-индексу от 2 до 9, где более высокий показатель указывает на более сильные бури и их возможные воздействия на технику и людей. В недавнем прогнозе предусмотрено мощную бурю, которая началась 22 января и продолжится до 25-27 января, со снижением индекса до уровня 5 (красный уровень). Это указывает на то, что буря сохранит свою активность, вызывая возможное влияние на самочувствие людей и технику.

Отмечается, что прогноз может измениться, поскольку данные о солнечной активности обновляются каждые три часа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Гайченко
    Андрій Гайченко
    заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби
  • Володимир Бондаренко
    Володимир Бондаренко
    заступник міського голови — секретар Київської міської ради
  • Геннадій Бершов
    Геннадій Бершов
    суддя Другого апеляційного адміністративного суду у відставці
  • Ярослав Романюк
    Ярослав Романюк
    голова Верховного Суду України в 2013–2017 рр.