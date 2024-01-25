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  1. В мире

В Казахстане блогер ворвался в суд и задал вопрос об обезьяне: как его наказали

21:01, 25 января 2024
5 суток ареста назначили блогеру за вопрос об обезьяне в суде.
В Казахстане блогер ворвался в суд и задал вопрос об обезьяне: как его наказали
Фото: newtimes.kz
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В Казахстане блогера из Атырау Рустема Баязиева привлекли к ответственности за проявление неуважение к суду. Сам блогер с решением суда не согласен, передает azh.kz.

В пресс-службе суда сообщили, что 10 января Баязиев вслед за участниками процесса ворвался в зал суда, снимая на камеру мобильного телефона, подошел к судье и спросил: «Где обезьяна? Вы не видели обезьяну?».

«Мужчина нарушил установленные в суде правила, не прислушиваясь к предупреждению судьи, громко выражался на повышенных тонах, тем самым своими действиями проявил неуважение к суду и судье», - заявили в суде.

В итоге его привлекли к ответственности в виде административного ареста сроком на 5 суток.

«Вина Баязиева полностью подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела, протоколом об административном правонарушении, письменными объяснительными свидетелей», - добавили в суде.

Сам Баязиев с решением суда не согласен. По его словам, он просто задал судье вопрос и прозвучал вопрос еще до начала суда. Теперь блогер намерен обжаловать решение суда.

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