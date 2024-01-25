В США бобер построил себе жилье, однако разрушил дорогу: видео

Водоплавающий грызун построил плотину в водосточной трубе, что привело к затоплению дороги.

Источник фото: bbc

В Ливингстоне, штат Техас, США, созданная плотина бобром привела к серьезным последствиям, в частности, наводнению и затоплению дороги. По данным ABC 13 News, водоплавающий грызун решил построить плотину в водосточной трубе, ведущей к важному району Ливингстона. Это привело к затоплению главной подъездной дороги, которая теперь стала непроходимой из-за убежища бобра.

По словам официальных представителей, бобер признан виновным в повреждении дороги, которое произошло во время сильного дождя. На видеозаписях видно, как дорога в районе Хрустальных озер, недалеко от шоссе 190 на востоке США, получила значительные повреждения. Район Crystal Lakes West, расположенный над водопропускной трубой, был смыт, что сделало его непроходимым как для автомобилей, так и для пешеходов.

Плотина бобра заблокировала трубу в водопропускной системе, вызвав наводнение во время сильного дождя во вторник.

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