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У США бобер збудував собі житло, проте зруйнував дорогу: відео

22:40, 25 січня 2024
Водоплавний гризун побудував греблю у водостічній трубі, що призвело до затоплення дороги.
У США бобер збудував собі житло, проте зруйнував дорогу: відео
Джерело фото: bbc
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У Лівінгстоні, штат Техас, США, створена гребля бобром призвела до серйозних наслідків, зокрема, повені та затоплення дороги. За даними ABC 13 News, водоплавний гризун вирішив побудувати греблю у водостічній трубі, що веде до важливого району Лівінгстона. Це призвело до затоплення головної під’їзної дороги, яка тепер стала непрохідною через притулок бобра.

За словами офіційних представників, бобер визнаний винуватим у пошкодженні дороги, яке сталося під час сильного дощу. На відеозаписах видно, як дорога в районі Кришталевих озер, недалеко від шосе 190 на сході США, отримала значні пошкодження. Район Crystal Lakes West, розташований над водопропускною трубою, був змитий, що зробило його непрохідним як для автомобілів, так і для пішоходів.

Гребля бобра заблокувала трубу в водопропускній системі, спричинивши повінь під час сильного дощу у вівторок.

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