У Південній Кореї поширився тренд в соцмережах з поїдання смажених крохмальних зубочисток

Людей просять не їсти їх, оскільки вони не призначені для споживання як продукту.

Джерело фото: ЗМІ/YouTube

Міністерство продовольства Південної Кореї закликало людей не їсти смажені крохмальні зубочистки. Тренд з їхнього поїдання став вірусним у соцмережах.

Люди публікують відео, де показують, як смакують смаженими у фритюрі зубочистками з крохмалю.

Корейські ЗМІ пишуть, що оскільки смажені зубочистки стають популярними серед дітей під час канікул, занепокоєння батьків зростає.

Хоча виробництво таких зубочисток і контролюється відповідно до стандартів і специфікацій щодо інгредієнтів, однак південнокорейське міністерство пише, що крохмальна зубочистка – це не їжа. Їхня безпека як продукту не була перевірена.

Крохмальні зубочистки вважаються засобом гігієни.

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