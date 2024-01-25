У Південній Кореї поширився тренд в соцмережах з поїдання смажених крохмальних зубочисток

Міністерство продовольства Південної Кореї закликало людей не їсти смажені крохмальні зубочистки. Тренд з їхнього поїдання став вірусним у соцмережах.
Люди публікують відео, де показують, як смакують смаженими у фритюрі зубочистками з крохмалю.
Корейські ЗМІ пишуть, що оскільки смажені зубочистки стають популярними серед дітей під час канікул, занепокоєння батьків зростає.
Хоча виробництво таких зубочисток і контролюється відповідно до стандартів і специфікацій щодо інгредієнтів, однак південнокорейське міністерство пише, що крохмальна зубочистка – це не їжа. Їхня безпека як продукту не була перевірена.
Крохмальні зубочистки вважаються засобом гігієни.
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