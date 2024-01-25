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$2 000 за активізацію досудового розслідування: на Сумщині на хабарі погорів поліцейський

20:54, 25 січня 2024
Старший слідчий райвідділу поліції вимагав хабар за активізацію досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом пошкодження автомобіля.
$2 000 за активізацію досудового розслідування: на Сумщині на хабарі погорів поліцейський
Фото: Сумська обласна прокуратура
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На Сумщині правоохоронці задокументували факт вимагання та одержання 2 000 доларів США неправомірної вигоди старшим слідчим Роменського райвідділу поліції ГУНП в Сумській області.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, поліціянт вимагав від потерпілої неправомірну вигоду за активізацію досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом пошкодження належного їй автомобіля. Він вже отримав від жінки 500 доларів США авансу.

«У середу, 24 січня 2024 року, правоохоронці задокументували факт передачі поліціянту решти від обумовленої суми в розмірі 1 тис. 500 доларів США, після чого його затримали в порядку ст. 208 КПК України», - сказано у повідомленні.

Наразі затриманому вже повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо відсторонення його від посади та обрання міри запобіжного заходу.

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