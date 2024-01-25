$2 000 за активизацию досудебного расследования: в Сумской области на взятке погорел полицейский

Старший следователь райотдела полиции потребовал взятку за активизацию досудебного расследования в уголовном производстве по факту повреждения автомобиля.

Фото: Сумская областная прокуратура

В Сумской области правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения 2 000 долларов США неправомерной выгоды старшим следователем Роменского райотдела полиции ГУНП в Сумской области.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, полицейский требовал от потерпевшей неправомерную выгоду за активизацию досудебного расследования в уголовном производстве по факту повреждения принадлежащего ей автомобиля. Он уже получил от женщины 500 долларов США аванса.

«В среду, 24 января 2024 года, правоохранители задокументировали факт передачи полицейскому остальным от оговоренной суммы в размере 1 тыс. 500 долларов США, после чего его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины», - говорится в сообщении.

Задержанному уже сообщено о подозрении. Решается вопрос об отстранении его от должности и избрании меры пресечения.

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