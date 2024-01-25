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  1. В Украине

Правила увольнения по состоянию здоровья: как работники могут потерять работу из-за медицинских ограничений

22:19, 25 января 2024
Увольнение работника по состоянию здоровья возможно, если альтернативной работы нет.
Правила увольнения по состоянию здоровья: как работники могут потерять работу из-за медицинских ограничений
Источник фото: buhplatforma
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Правила увольнения работников с учетом их состояния здоровья предусматривают возможность прекращения трудовых отношений в случаях, когда работник по медицинскому заключению не может продолжать выполнять свои обязанности, предусмотренные трудовым договором.

Государственная служба по вопросам труда отмечает, что если у работника выявлено несоответствие должности, учитывая его состояние здоровья, работодатель должен пытаться перевести его на другую работу, соответствующую его состоянию здоровья, при условии получения согласия работника.

Однако, если другой работы нет или работник отказывается от предлагаемого перевода, работодатель может принять решение об увольнении. В таком случае работнику выплачивается выходное пособие, размер которого составляет среднемесячную заработную плату работника.

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