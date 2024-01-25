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  1. В Украине

В Дарницком районе Киева мужчина получил ножевое ранение, – патрульные задержали нападавшего

22:00, 25 января 2024
Киевские патрульные оперативно остановили кровотечение у пострадавшего от ножевого ранения и задержали нападавшего.
В Дарницком районе Киева мужчина получил ножевое ранение, – патрульные задержали нападавшего
Источник фото: патрульная полиция Киева
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В Киеве патрульные полицейские быстро среагировали на вызов в Дарницком районе о телесных повреждениях и оперативно обнаружили пострадавшего с ножевым ранением живота. Оказав первую медицинскую помощь, они остановили кровотечение и передали пострадавшего специалистам медицинской помощи. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Осуществив спасательные мероприятия, полицейские начали расследовать обстоятельства инцидента. С помощью очевидца и горячих следов, патрульные осуществили успешный поиск и обнаружили дом, где может находиться вероятный нападающий. Мужчину, опознанного очевидцем, задержали для дальнейшего расследования.

Чтобы полностью раскрыть обстоятельства дела, полицейские вызвали следственно-оперативную группу для проведения дальнейших расследовательских мероприятий.

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