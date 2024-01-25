В Дарницькому районі Києва чоловік отримав ножове поранення, – патрульні затримали нападника

Київські патрульні оперативно зупинили кровотечу у постраждалого від ножового поранення та затримали нападника.

Джерело фото: патрульна поліція Києва

У Києві патрульні поліцейські швидко зреагували на виклик в Дарницькому районі про тілесні ушкодження та оперативно виявили потерпілого із ножовим пораненням живота. Надавши першу медичну допомогу, вони зупинили кровотечу та передали постраждалого фахівцям медичної допомоги. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Здійснивши рятувальні заходи, поліцейські почали розслідувати обставини інциденту. За допомогою очевидця та гарячих слідів, патрульні здійснили успішний пошук і виявили будинок, де може перебувати ймовірний нападник. Чоловіка, впізнаного очевидцем, затримали для подальшого розслідування.

Щоб повністю розкрити обставини справи, поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для проведення подальших розслідувальних заходів.

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