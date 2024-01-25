Верховный Суд высказался об основаниях освобождения плательщика от исполнения налоговых обязанностей во время войны

Для освобождения плательщика от исполнения налоговых обязанностей обстоятельства невозможности своевременного исполнения налоговой обязанности должны быть реальными и объективными, а не формальными, – позиция Верховного Суда.

В силу системного анализа положений Порядка подтверждения возможности или невозможности выполнения плательщиком обязанностей, определенных в подпункте 69.1 пункта 69 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 29 июля 2022 года №225, его принятие обусловлено необходимостью подтверждения плательщиками возможности или невозможности своевременного исполнения налоговой обязанности по соблюдению сроков уплаты налогов и сборов, представления отчетности и т.п.

Целью такой процедуры является обеспечение пострадавших от вооруженной агрессии российской федерации плательщиков, от негативных последствий в связи с объективной невозможностью выполнить свои налоговые обязанности по своевременному представлению отчетности, уплате налогов и т. д.

Вместе с тем, для освобождения плательщика от исполнения налоговых обязанностей обстоятельства невозможности своевременного исполнения налоговой обязанности должны быть реальными и объективными, а не формальными.

Обставини справи

4 жовтня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу ТОВ на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 21 квітня 2023 року та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 6 липня 2023 року у справі № 160/19575/22 за позовом ТОВ до ГУ ДПС у Дніпропетровській області про визнання протиправним і скасування рішення, зобов’язання вчинити дії.

Контролюючий орган прийняв рішення про можливість своєчасного виконання платником податкового обов’язку в частині подання звітності. Платник указав, що територія міжнародного аеропорту, де провадиться господарська діяльність, зазнала значних руйнувань під час ракетних ударів і перебуває під постійною загрозою, тому було подано заяву про відсутність можливості виконання податкового обов’язку через недостатність у юридичної особи фактичних та економічних можливостей виконувати податкові обов’язки.

Платником не надав відповідних доказів на підтвердження вказаної обставини ані до контролюючого органу, ані до суду.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою Третього апеляційного адміністративного суду, відмовив у задоволенні позову.

Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що звертаючись до контролюючого органу із заявою про відсутність можливості виконання податкових зобов’язань, платник мав підтвердити неможливість своєчасного виконання свого податкового обов’язку документами, зазначеними в «Переліку документів, що підтверджують неможливість платника податків – юридичної особи, зокрема щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента» та які б не викликали жодних сумнівів чи зауважень.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

Оцінка суду

Системний аналіз положень Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником обов'язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПК України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 липня 2022 року №225, вказує на те, що його прийняття зумовлено необхідністю підтвердження платниками можливості чи неможливості своєчасного виконання податкового обов'язку щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності тощо. Метою такої процедури є убезпечення платників, які постраждали від збройної агресії російської федерації, від негативних наслідків у зв'язку з об'єктивною неможливістю виконати свої податкові обов'язки щодо своєчасного подання звітності, сплати податків тощо.

Платник, який у зв’язку із проведенням бойових дій втратив можливість провадити господарську діяльність, отримувати дохід від підприємницької діяльності та/або втратив основні засоби для ведення такої господарської діяльності не може бути притягнутий до відповідальності у зв’язку з невиконанням податкових обов’язків. Для звільнення платника від виконання податкових обов’язків обставини неможливості своєчасного виконання податкового обов’язку мають бути реальними та об’єктивними, а не формальними.

Платник має надати вичерпний перелік документів, які підтверджують виникнення обставин, що унеможливлюють ведення господарської діяльності та виконання податкових обов’язків. Детальніше з текстом постанови КАС ВС від 4 жовтня 2023 року у справі № 160/19575/22 можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Наталья Мамченко

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