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  1. Суд инфо

Высший совет правосудия уволил пятерых судей в отставку

15:50, 25 января 2024
ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке 5 судей.
Высший совет правосудия уволил пятерых судей в отставку
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В четверг, 25 января, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Широян Татьяну Анатольевну – с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

Силкову Ирину Николаевну – с должности судьи Киевского апелляционного суда;

Винокурова Константина Сергеевича – с должности судьи Высшего административного суда Украины;

Закревского Владимира Ивановича – с должности судьи Первомайского горрайонного суда Николаевской области;

Федорук Инна Николаевна – с должности судьи Городоцкого районного суда Хмельницкой области.

Рассмотрение заявления судьи Киевского апелляционного суда Дзюбина Вячеслава Викторовича об освобождении от должности в отставку остановлено.

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