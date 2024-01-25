Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів у відставку

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку 5 суддів.

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У четвер, 25 січня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Широян Тетяну Анатоліївну – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

Сілкову Ірину Миколаївну – з посади судді Київського апеляційного суду;

Винокурова Костянтина Сергійовича – з посади судді Вищого адміністративного суду України;

Закревського Володимира Івановича – з посади судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;

Федорук Інну Миколаївну – з посади судді Городоцького районного суду Хмельницької області.

Розгляд заяви судді Київського апеляційного суду Дзюбіна В’ячеслава Вікторовича про звільнення з посади у відставку зупинено.

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