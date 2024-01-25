Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився про підстави звільнення платника від виконання податкових обов’язків під час війни

Для звільнення платника від виконання податкових обов’язків обставини неможливості своєчасного виконання податкового обов’язку мають бути реальними та об’єктивними, а не формальними, – позиція Верховного Суду.

Публікація у Facebook закликів до захоплення державної влади в Україні, — позиція Верховного Суду

Кваліфікація дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, - позиція Верховного Суду.

Рада суддів України оновила нормативи навантаження на суддів і суди: що відомо

Для розрахунків використано дані статистичної звітності за 2023 рік.

ВККС з ГРД поскаржилися Послам G7 на НАБУ і НАЗК, які не дають інформацію про суддів, що загрожує зупинкою кваліфоцінювання, лист

Заступник голови ВККС Руслан Сидорович спільно з головою ГРД Веронікою Крейденковою написали листа Послам G7, в якому поскаржилися на НАЗК і НАБУ, які не дають дані про суддів, та попросили Послів втрутитися.

Поліцейські повинні чітко зафіксувати на відео, що автомобіль обладнаний саме червоними покажчиками поворотів, а не жовтими: рішення суду

Суд назвав умову для притягнення водія до відповідальності за червоні покажчики поворотів на автомобілі, які не відповідають вимогам ДСТУ.

  1. Суд інфо

Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів у відставку

15:50, 25 січня 2024
ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку 5 суддів.
Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів у відставку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 25 січня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Широян Тетяну Анатоліївну – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

Сілкову Ірину Миколаївну – з посади судді Київського апеляційного суду;

Винокурова Костянтина Сергійовича – з посади судді Вищого адміністративного суду України;

Закревського Володимира Івановича – з посади судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;

Федорук Інну Миколаївну – з посади судді Городоцького районного суду Хмельницької області.

Розгляд заяви судді Київського апеляційного суду Дзюбіна В’ячеслава Вікторовича про звільнення з посади у відставку зупинено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський
    Президент України
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Надія Лущак
    Надія Лущак
    суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Русинчук
    Микола Русинчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді