Публікація у Facebook закликів до захоплення державної влади в Україні, — позиція Верховного Суду

Кваліфікація дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, - позиція Верховного Суду.

Дії користувача соціальної інтернет-мережі «Facebook», який публічно закликав до насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, підлягають кваліфікації за ст. 109 КК. Про це зазначила колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС у постанові від 29.11.2023 у справі №595/359/21.

Обставини справи

Особа, будучи незадоволеною діями представників державної влади, в порушення конституційних норм щодо порядку визначення і зміни конституційного ладу в Україні, у період з 29.11.2019 до 14.07.2020 умисно публікувала дописи, доступні значному колу осіб - усім користувачам мережі Інтернет та соціальної мережі «Facebook», у тому числі із розділу «Друзі» своєї сторінки (834 особи), із закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади в Україні.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав особу винуватою і засудив за ч. 3 ст. 109 КК. Апеляційний суд змінив вирок місцевого суду щодо особи у частині призначеного покарання. У касаційній скарзі захисник указує, що підзахисний не є публічною особою, а тому будь-які дописи в соціальній мережі «Facebook» від його імені не можуть вважатися публічною інформацією та закликами. Крім цього, на переконання сторони захисту, помилковими є висновки судів попередніх інстанцій про те, що соціальна мережа «Facebook» є засобом масової інформації.

Обґрунтування позиції Верховного Суду

Позиція ККС: скасовано ухвалу суду апеляційної інстанції і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції. ККС перевірив, що докази у провадженні беззаперечно доводять, що саме засуджений, будучи користувачем соціальної інтернет мережі «Facebook», за допомогою комп’ютера, який був виявлений і вилучений за місцем його проживання, публічно закликав до насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Доводи захисника про те, що засуджений не є публічною особою, політичним та громадським діячем, а тому будь-які дописи в соціальній інтернет мережі «Facebook» від його імені не можуть вважатися публічною інформацією і публічними закликами, були предметом апеляційного розгляду, які цей суд обґрунтовано відхилив, при цьому зазначив, що відсутність у засудженого ознак публічної особи не впливає на кваліфікацію його дій, адже суб’єктом вчиненого засудженим кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка досягла 16 років.

ККС указав, що суд апеляційної інстанції, аналізуючи норми законодавства, які діяли на час вчинення засудженим злочину, дійшов обґрунтованого висновку, що інформація, яка поширюється через мережу Інтернет, орієнтована на необмежене коло осіб, відповідно є масовою інформацією. При цьому інтернет-видання (вебсайт) є засобом, призначеним для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації, тобто є засобом масової інформації. ККС, крім цього, взяв до уваги, що мережа інтернет є глобальною електронною комунікаційною мережею, яка призначена для передачі даних та складається з фізично і логічно взаємоз’єднаних окремих електронних комунікаційних мереж, взаємодія яких базується на використанні єдиного адресного простору та на використанні інтернет-протоколів, визначених міжнародними стандартами. У свою чергу «Facebook» є загальновідомою соціальною мережею в інтернет просторі, де засуджений публікував дописи, які були розраховані на необмежене коло осіб. Із самих дописів засудженого на його сторінці «Facebook» вбачається, що вони були призначені для підбурювання інших осіб до насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Оскільки соціальна мережа «Facebook» діє в інтернет-просторі й інформація на сторінках її користувачів, якщо власник сторінки не обмежив доступ до неї, є загальнодоступною, то ця соціальна мережа, на переконання ККС, є засобом, за допомогою якого така інформація поширюється серед необмеженого/невизначеного кола осіб.

Разом з цим, ККС, установивши істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність й невідповідності призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого через м’якість, скасував ухвалу апеляційного суду, призначивши новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.