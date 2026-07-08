Пільги на земельний податок: хто має право не платити за ділянку

Право на пільгу по земельному податку за земельні ділянки, визначені у п. 281.2 ст. 281 ПКУ, надається фізичній особі на підставі документів, що посвідчують таке право, зокрема, пенсійного посвідчення пенсіонера (за віком).

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Пенсіонери за віком мають право на пільгу зі сплати земельного податку за земельні ділянки в межах встановлених норм. Водночас призначення пенсії за вислугу років, по інвалідності чи у зв'язку з втратою годувальника саме по собі не є підставою для отримання такої пільги після досягнення пенсійного віку без зміни виду пенсії.

У ДПС нагадали, що відповідно до статті 281 Податкового кодексу України від сплати земельного податку звільняються, зокрема, пенсіонери за віком.

Пільга поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм, визначених законодавством. Зокрема, для ведення особистого селянського господарства — до 2 гектарів, для присадибних ділянок — до 0,25 га в селах, до 0,15 га в селищах і до 0,10 га в містах, для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 га, для будівництва індивідуальних гаражів — до 0,01 га, для ведення садівництва — до 0,12 га.

Якщо право на пільгу виникає протягом року, звільнення від сплати податку застосовується з місяця, що настає після місяця набуття такого права. У разі втрати права на пільгу податок сплачується з місяця, що настає після його втрати.

Для отримання пільги фізична особа, яка набула відповідне право протягом року, може звернутися до контролюючого органу за місцем розташування земельної ділянки та надати документ, що підтверджує право на пільгу, зокрема пенсійне посвідчення пенсіонера за віком.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», юридичні особи на єдиному податку третьої групи, які фактично призупинили роботу, можуть втратити право на звільнення від земельного податку. Аналіз норм Податкового кодексу України свідчить: якщо земельна ділянка не використовується для провадження господарської діяльності, податок доведеться сплачувати на загальних підставах, навіть попри перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування.