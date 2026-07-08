Льготы на земельный налог: кто имеет право не платить за участок
Пенсионеры по возрасту имеют право на льготу по уплате земельного налога за земельные участки в пределах установленных норм. В то же время назначение пенсии за выслугу лет, по инвалидности или в связи с потерей кормильца само по себе не является основанием для получения такой льготы после достижения пенсионного возраста без изменения вида пенсии.
В ГНС напомнили, что в соответствии со статьей 281 Налогового кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются, в частности, пенсионеры по возрасту.
Льгота распространяется на земельные участки каждого вида использования в пределах предельных норм, установленных законодательством. В частности, для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 гектаров, для приусадебных участков — до 0,25 га в селах, до 0,15 га в поселках и до 0,10 га в городах, для индивидуального дачного строительства — до 0,10 га, для строительства индивидуальных гаражей — до 0,01 га, для ведения садоводства — до 0,12 га.
Если право на льготу возникает в течение года, освобождение от уплаты налога применяется с месяца, следующего за месяцем возникновения такого права. В случае утраты права на льготу налог уплачивается с месяца, следующего за месяцем его утраты.
Для получения льготы физическое лицо, которое приобрело соответствующее право в течение года, может обратиться в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка и предоставить документ, подтверждающий право на льготу, в частности пенсионное удостоверение пенсионера по возрасту.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», юридические лица — плательщики единого налога третьей группы, которые фактически приостановили деятельность, могут утратить право на освобождение от уплаты земельного налога. Анализ норм Налогового кодекса Украины свидетельствует: если земельный участок не используется для осуществления хозяйственной деятельности, налог придется уплачивать на общих основаниях, даже несмотря на пребывание предприятия на упрощенной системе налогообложения.
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