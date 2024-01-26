Держпраці роз'яснила, чи має право роботодавець переміщати працівника без його згоди

Якщо істотні умови праці не змінилися і працівниця виконує ту саму роботу, тільки в іншому структурному підрозділі у тій самій місцевості, це було не переведення, а переміщення.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області роз’яснило особливості переміщення працівника. Так, працівниця поцікавилася у інспекторів, чи мав роботодавець право перевести її з однієї крамниці до іншої без її згоди.

У Держпраці роз’яснили: якщо істотні умови праці не змінилися і працівниця виконує ту саму роботу, тільки в іншому структурному підрозділі у тій самій місцевості, це було не переведення, а переміщення. А воно відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України згоди не потребує. Проте для роботодавця доцільно оформити переміщення працівника відповідним наказом.

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