У Держпраці нагадали, яка тривалість робочого часу і відпочинку під час воєнного стану

Фахівці Держпраці підкреслили, що нормальну тривалість робочого часу може бути збільшено до 60 годин на тиждень на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним збільшенням зарплати.

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Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, яка тривалість робочого часу і відпочинку під час воєнного стану.

Зазначається, що нормальну тривалість робочого часу може бути збільшено до 60 годин на тиждень на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним збільшенням заробітної плати.

До 40 годин на тиждень – скорочений робочий час, передбачений для працівників із скороченим робочим днем на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним збільшенням заробітної плати.

Роботодавець визначає час початку й закінчення щоденної роботи (зміни).

Якщо раніше працівники мали відпочивати щонайменше 42 години поспіль щотижня, на період воєнного стану вихідні можуть зменшити до 24 годин.

Під час воєнного стану в Україні додатково скасовуються:

заборона роботи у вихідні дні;

скорочений робочий день напередодні святкових, неробочих і вихідних днів;

перенесення вихідного дня, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем;

обмеження для надурочних робіт.

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