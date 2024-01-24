В Гоструда напомнили, какая продолжительность рабочего времени и отдыха во время военного положения

Специалисты Гоструда подчеркнули, что нормальная продолжительность рабочего времени может быть увеличена до 60 часов в неделю на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением зарплаты.

Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, какая продолжительность рабочего времени и отдыха во время военного положения.

Отмечается, что нормальная продолжительность рабочего времени может быть увеличена до 60 часов в неделю на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы.

До 40 часов в неделю – сокращенное рабочее время, предусмотренное для работников с сокращенным рабочим днем на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы.

Работодатель определяет время начала и окончания ежедневной работы (смены).

Если раньше работники должны отдыхать не менее 42 часов подряд еженедельно, на период военного положения выходные могут уменьшить до 24 часов.

Во время военного положения в Украине дополнительно отменяются:

запрещение работы в выходные дни;

сокращенный рабочий день в канун праздничных, нерабочих и выходных дней;

перенос выходного дня, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем;

ограничение для сверхурочных работ.

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