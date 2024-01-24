Крупнейший кипрский банк покинул россию

Bank of Cyprus закрыл свои представительства в москве и Санкт-Петербурге.

Источник фото: biz.censor.net

Крупнейший кипрский банк, Bank of Cyprus, прекратил свою деятельность в москве и Санкт-Петербурге, закрыв свои представительства. По информации Центробанка рф, с 22 января банк прекратил аккредитацию своих филиалов в россии, сообщают российские СМИ.

Представительства иностранных банков в России не могут осуществлять банковские операции, такие как открытие счетов, привлечение средств клиентов, переводы и валютные операции. Они функционируют как обособленные подразделения, представляя интересы указанной кредитной организации, но являются самостоятельными юридическими лицами.

Это уже третье закрытое представительство иностранного банка в россии с начала 2024 года. Общее количество таких филиалов в стране уменьшилось до 23. В начале 2022 года реестр аккредитованных представительств насчитывал 37 иностранных кредитных организаций.

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