Найбільший кіпрський банк покинув росію

Bank of Cyprus закрив свої представництва в москві та Санкт-Петербурзі.

Джерело фото: biz.censor.net

Найбільший кіпрський банк, Bank of Cyprus, припинив свою діяльність в москві та Санкт-Петербурзі, закривши свої представництва. За інформацією Центробанку рф, з 22 січня банк припинив акредитацію своїх філій у росії, повідомляють російські ЗМІ.

Представництва іноземних банків в росії не можуть здійснювати банківські операції, такі як відкриття рахунків, залучення коштів клієнтів, перекази та валютні операції. Вони функціонують як відокремлені підрозділи, представляючи інтереси зазначеної кредитної організації, але є самостійними юридичними особами.

Це вже третє закрите представництво іноземного банку в росії з початку 2024 року. Загальна кількість таких філій у країні зменшилася до 23. На початку 2022 року реєстр акредитованих представництв налічував 37 іноземних кредитних організацій.

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