Гоструда разъяснила, имеет ли право работодатель перемещать работника без его согласия

Если существенные условия труда не изменились и работница выполняет ту же работу, только в другом структурном подразделении в той же местности, это было не перевод, а перемещение.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области объяснило особенности перемещения работника. Так, работница поинтересовалась у инспекторов, имел ли работодатель право перевести ее из одного магазина в другой без его согласия.

В Гоструда разъяснили: если существенные условия труда не изменились и работница выполняет ту же работу, только в другом структурном подразделении в той же местности, это было не перевод, а перемещение. А оно согласно статье 32 Кодекса законов о труде Украины в согласии не нуждается. Однако для работодателя целесообразно оформить перемещение работника соответствующим приказом.

Также в Гоструда напомнили, какова продолжительность рабочего времени и отдыха во время военного положения.

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