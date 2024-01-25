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  1. В Украине

В ПФ назвали порядок назначения пенсии за особые заслуги перед Украиной

20:03, 25 января 2024
Лица, признанные борцами за независимость Украины в XX веке, могут получить надбавки к пенсии.
В ПФ назвали порядок назначения пенсии за особые заслуги перед Украиной
Фото: ugi.edu.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило порядок назначения пенсии за особые заслуги перед Украиной лицам, которые признаны борцами за независимость Украины в XX веке.

У відомстві нагадують, що з 1 липня 2023 року набрав чинності Закон України від 29.05.2023 № 3113-ІХ «Про внесення змін до законів України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» та «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» стосовно борців за незалежність України у ХХ столітті та деяких інших осіб», яким зокрема:

- передбачено право на встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною як надбавки до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у розмірі 4 200 гривень особам, які відповідно до Закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» мають статус борців за незалежність України у XX столітті та відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» яких реабілітовано, із числа тих, яких за політичними або релігійними мотивами було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу;

- віднесено до завдань регіональних комісій з реабілітації надання довідок особам, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті.

У ПФ також додали, що територіальні органи Пенсійного фонду України відповідно до пункту 6 частини другої статті 7-2 Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» у разі звернення особи з питанням про призначення пенсії за особливі заслуги як борцю за незалежність України у ХХ столітті  із документами, що опосередковано підтверджують його правовий статус борця за незалежність України у ХХ столітті (документи, що особа до 24 серпня 1991 року була обвинувачена або якій було призначено покарання за рішенням позасудового органу незалежно від діяння або мотивів обвинувачення тощо), сприятимуть у заповненні та поданні до регіональної комісії з реабілітації заяви про надання довідки та копій документів, що підтверджують:

- реабілітацію особи та її приналежність до числа осіб, яких за політичними або релігійними мотивами було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу;

- участь особи у політичній, збройній та іншій колективній чи індивідуальній боротьбі за незалежність України у XX столітті у складі органів влади, організацій, структур та формувань.

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