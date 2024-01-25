Достаточно 5 минут, чтобы убить: оккупанты начали использовать новый вид гранат с ядовитыми веществами

Граната содержит хлорацетофенон – вещество удушающего действия, запрещенное Женевским протоколом.

Российские оккупанты стали чаще использовать химическое оружие на фронте. В частности, у войск рфпоявился новый вид гранат с ядовитыми веществами. Об этом заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитан Андрей Рудык на брифинге в Military Media Center.

Так, в декабре 2023 зафиксирован 81 случай использования рф гранат с ядовитыми веществами.

Также в декабре впервые зафиксировано применение гранаты РГ-Во. Эта граната содержит хлорацетофенон – вещество удушающего действия, запрещенное Женевским протоколом о применении на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов», - сказал он.

В Центре предполагают, что в случае попадания в помещение или блиндаж достаточно 5 минут, чтобы убить там людей.

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