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  1. В Украине

Украина планирует начать строить четыре новых ядерных реактора в 2024 году

19:21, 25 января 2024
Украина начнет строительство четырех реакторов для энергетической компенсации летом или осенью 2024 года.
Украина планирует начать строить четыре новых ядерных реактора в 2024 году
Источник фото: unn
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В 2024 году Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы обеспечить компенсацию утраченных энергетических мощностей в связи с войной с РФ. Об этом сообщил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко, пишет Reuters.

По его словам, два новых энергоблока будут включать реакторы и соответствующее оборудование, которое будет базироваться на российском производстве и будет импортировано из Болгарии. Еще два блока будут использовать западные технологии, предоставленные компанией Westinghouse. Все четыре реактора планируется построить на Хмельницкой атомной электростанции.

"Нам нужны корпуса (реакторов, - ред.). Мы хотим сразу сделать третий и четвертый блоки", - отметил Галущенко, добавив, что новые энергоблоки Хмельницкой АЭС должны компенсировать потери в результате оккупации Запорожской атомной электростанции.

"Если бы мы сегодня получили корпуса реакторов, я думаю, что прошло бы 2,5 года, и мы бы имели в работе третий реактор", - добавил министр энергетики.

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