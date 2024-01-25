Україна планує почати будувати чотири нові ядерні реактори у 2024 році

Україна розпочне будівництво чотирьох реакторів для енергетичної компенсації влітку чи восени 2024 року.

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У 2024 році Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, щоб забезпечити компенсацію втрачених енергетичних потужностей у зв'язку з війною з рф. Про це повідомив голова Міністерства енергетики України Герман Галущенко, пише Reuters.

За його словами, два нові енергоблоки будуть включати реактори та відповідне обладнання, яке базуватиметься на російському виробництві і буде імпортоване з Болгарії. Ще два блоки будуть використовувати західні технології, надані компанією Westinghouse. Всі чотири реактори планується побудувати на Хмельницькій атомній електростанції.

«Нам потрібні корпуси (реакторів, – ред.). Ми хочемо одразу зробити третій і четвертий блоки», - зазначив Галущенко, додавши, що нові енергоблоки Хмельницької АЕС мають компенсувати втрати внаслідок окупації Запорізької атомної електростанції.

«Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, що минуло б 2,5 роки, і ми б мали в роботі третій реактор», - додав міністр енергетики.

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