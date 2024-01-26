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Українці мають продовжити медичне страхування у Чехії: як переоформити та коли це треба зробити

10:16, 26 січня 2024
Подавати заявку можна лише перед закінченням терміну дії поточного документу, виданого під час оформлення страхування.
Українці мають продовжити медичне страхування у Чехії: як переоформити та коли це треба зробити
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Українцям, які знаходяться у Чехії, треба буде поновити й медичне страхування, крім тимчасового захисту. Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Так, уЧехії працюють сім медичних страхових компаній, але більшість українських біженців застраховані у VZP. Як зазначається на сайті цієї компанії, після продовження тимчасового захисту буде видана нова картка медичного страхування. Подавати заявку можна лише перед закінченням терміну дії поточного документу, виданого під час оформлення страхування.

Медичне страхування біженців у Чехії буде продовжено до закінчення терміну дії нової візи тимчасового захисту. Ті, хто вже пройшов онлайн-реєстрацію на продовження візи захисту, мають зробити такі кроки:

  • надіслати підтвердження про успішну реєстрацію та всі необхідні документи і дані до страхової компанії – поштою, електронною поштою чи через особистий кабінет;
  • можна принести підтвердження у відділення компанії не раніше, ніж через 2 дні після його отримання;
  • дочекатися підтвердження від страхової компанії про продовження медичного страхування до 30 вересня 2024 року, яке надійде поштою чи на електронну скриньку.

Після того, як біженці отримають візову наклейку у паспорт, її копію разом із необхідними документами слід надіслати до страхової компанії. Після цього біженцям прийде підтвердження продовження страхування до 31 березня 2025 року.

Також страхова компанія може запросити прийти у клієнтський центр. Після перевірки документів біженцю видадуть документ про продовження медичного страхування.

За бажання страхову компанію можна змінити. Для цього достатньо на сайті нової компанії подати відповідну заявку. Застраховану людину знімуть з реєстрації у попередній компанії без її участі.

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