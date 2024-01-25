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Україна не отримає жодного долара, поки США не вирішать питання кордонів з Мексикою, — член Палати представників США

15:01, 25 січня 2024
Вашингтон першочергово хоче вирішити питання безпеки кордону з Мексикою.
Україна не отримає жодного долара, поки США не вирішать питання кордонів з Мексикою, — член Палати представників США
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Україна «не отримає жодного долара», доки США не вирішать питання безпеки кордону з Мексикою. Про це заявив член Палати представників США від Республіканської партії Чіп Рой в інтерв'ю Welt.

За його словами, Штати «не можуть продовжувати кидати гроші в Україну, поки одночасно руйнується їхній власний кордон».

«Багато американців запитують: чи маємо ми тепер платити вічно? Яка насправді мета? Відновити кордони, що існували до 2014 року, повернути Крим і Донбас? Або для відбиття атак Путіна на Київ?» — заявив Рой.

Він додав, що ніхто в США не хоче, щоб Путін атакував Європу, а хочуть підтримати країни НАТО.

«Але європейцям потрібно платити більше, а не диктувати нам, скільки грошей ми маємо вкладати в Україну. Якщо адміністрація Байдена насправді не зробить щось, щоб зупинити потік біженців та захистити кордон США, для України не буде жодного долара», — заявив конгресмен.

Законодавець вважає, що лише таким чином республіканці можуть «тиснути на уряд».

«Надто багато небезпек загрожує нашій країні. Якщо міжнародне співтовариство виділить більше грошей, а Байден скаже, що він має забезпечити безпеку кордону, тоді ми зможемо чесно обговорити, як ми можемо допомогти Україні», – резюмував він.

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