Украина не получит ни одного доллара, пока США не решат вопрос границ с Мексикой, — член Палаты представителей США

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Верховный Суд определил, когда беременную женщину, сбывавшую амфетамин и каннабис, нельзя освободить от наказания с испытанием

Суды освободили женщину от наказания в виде лишения свободы 5 лет в связи с беременностью и родами, но Верховный Суд указал, что суды не учли тяжесть совершенных преступлений, ведь она сбывала особо опасное наркотическое средство, обращение которого запрещено – каннабис, а также амфетамин.

Освобождение от отбывания наказания уклониста, даже если у него беременная жена, создает в глазах граждан впечатление безнаказанности, - позиция Верховного Суда

С учетом сложившейся в стране ситуации, совершенное военнообязанным умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создает в глазах граждан негативное впечатление беспорядков и безнаказанности, - Верховный Суд.

Верховный Суд решил, что военнослужащий, получивший две контузии, и после лечения в стационаре не вернувшийся вовремя на службу, заслуживает 5 лет тюрьмы

Местный суд назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания по статье 75 УК, указав, что тот пошел воевать по собственному желанию и получил две контузии, - Верховный Суд решил, что военнослужащий заслуживает реальных 5 лет в тюрьме.

Совет судей Украины обновил нормативы нагрузки на судей и суды: что известно

Для расчетов использованы данные статистической отчетности за 2023 год.

ВККС с ГРД пожаловались Послам G7 на НАБУ и НАПК, которые не дают информацию о судьях, что угрожает остановкой квалифоценивания, письмо

Заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович совместно с председателем ГРД Вероникой Крейденковой написали письмо Послам G7, в котором пожаловались на НАЗК и НАБУ, которые не дают данные о судьях, и попросили Послов вмешаться.

  1. В мире

Украина не получит ни одного доллара, пока США не решат вопрос границ с Мексикой, — член Палаты представителей США

15:01, 25 января 2024
Вашингтон в первую очередь хочет решить вопрос безопасности границы с Мексикой.
Украина не получит ни одного доллара, пока США не решат вопрос границ с Мексикой, — член Палаты представителей США
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Украина «не получит ни одного доллара», пока США не решат вопрос безопасности границы с Мексикой. Об этом заявил член Палаты представителей США от Республиканской партии Чип Рой в интервью Welt.

По его словам, Штаты «не могут продолжать бросать деньги в Украину, пока одновременно рушится их собственная граница».

«Многие американцы спрашивают: должны ли мы теперь платить вечно? Какая действительно цель? Восстановить существовавшие до 2014 года границы вернуть Крым и Донбасс? Или для отражения атак Путина на Киев?» - заявил Рой.

Он добавил, что никто в США не хочет, чтобы Путин атаковал Европу, а хотят поддержать страны НАТО.

«Но европейцам нужно платить больше, а не диктовать нам, сколько денег мы должны вкладывать в Украину. Если администрация Байдена на самом деле не сделает что-либо, чтобы остановить поток беженцев и защитить границу США, для Украины не будет ни одного доллара», — заявил конгрессмен.

Законодатель считает, что только таким образом республиканцы могут «давить на правительство».

«Слишком много опасностей грозит нашей стране. Если международное сообщество выделит больше денег, а Байден скажет, что он должен обеспечить безопасность границы, мы сможем честно обсудить, как мы можем помочь Украине», – резюмировал он.

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