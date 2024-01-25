Украина не получит ни одного доллара, пока США не решат вопрос границ с Мексикой, — член Палаты представителей США

Вашингтон в первую очередь хочет решить вопрос безопасности границы с Мексикой.

Украина «не получит ни одного доллара», пока США не решат вопрос безопасности границы с Мексикой. Об этом заявил член Палаты представителей США от Республиканской партии Чип Рой в интервью Welt.

По его словам, Штаты «не могут продолжать бросать деньги в Украину, пока одновременно рушится их собственная граница».

«Многие американцы спрашивают: должны ли мы теперь платить вечно? Какая действительно цель? Восстановить существовавшие до 2014 года границы вернуть Крым и Донбасс? Или для отражения атак Путина на Киев?» - заявил Рой.

Он добавил, что никто в США не хочет, чтобы Путин атаковал Европу, а хотят поддержать страны НАТО.

«Но европейцам нужно платить больше, а не диктовать нам, сколько денег мы должны вкладывать в Украину. Если администрация Байдена на самом деле не сделает что-либо, чтобы остановить поток беженцев и защитить границу США, для Украины не будет ни одного доллара», — заявил конгрессмен.

Законодатель считает, что только таким образом республиканцы могут «давить на правительство».

«Слишком много опасностей грозит нашей стране. Если международное сообщество выделит больше денег, а Байден скажет, что он должен обеспечить безопасность границы, мы сможем честно обсудить, как мы можем помочь Украине», – резюмировал он.

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