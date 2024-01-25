Верховный Суд определил, когда беременную женщину, сбывавшую амфетамин и каннабис, нельзя освободить от наказания с испытанием

Суды освободили женщину от наказания в виде лишения свободы 5 лет в связи с беременностью и родами, но Верховный Суд указал, что суды не учли тяжесть совершенных преступлений, ведь она сбывала особо опасное наркотическое средство, обращение которого запрещено – каннабис, а также амфетамин.

Не соответствует принципам законности и справедливости наказания применение института освобождения от отбывания назначенного наказания с испытанием к беременной женщине, которая с целью сбыта приобрела 3 свертка каннабиса – особо опасного наркотического средства, обращение которого запрещено, и 91 сверток, содержащий амфетамин.

Соответствующее заключение Верховный Суд приводит в обзоре своей практики (постановление коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда от 16 ноября 2023 г. по делу №686/30843/21).

Обстоятельства дела

Беременная женщина с целью незаконного сбыта приобрела и в дальнейшем сбыла 21 сверток, содержащий психотропное вещество, обращение которого запрещено – амфетамин, общей массой 4,49 г.

После этого женщина с целью незаконного сбыта приобрела 3 свертка, в которых содержалось особо опасное наркотическое средство, обращение которого запрещено – каннабис, общей массой 2,4 г, что составляет небольшой размер, и 70 свертков с психотропным веществом, обращение которого запрещено – амфетамином, общей массой 16,95 г, что является особенно большим размером.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал женщину виновной и осудил по частям 1, 2, 3 ст. 307 УК с применением положений ст. 69, ч. 1 ст. 70 УК до окончательного наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет без конфискации имущества.

На основании ч. 1 ст. 79 УК женщина освобождена от отбывания назначенного наказания с испытанием с испытательным сроком 3 месяца (в связи с беременностью и родами) и в дальнейшем до достижения рожденным ребенком 5 лет.

Апелляционный суд оставил без изменения этот приговор.

В кассационной жалобе прокурор отмечает безосновательное применение к женщины положений статей 69, 79 УК.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил определение суда апелляционной инстанции и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. КУС частично согласился с утверждениями прокурора, приведенными в кассационной жалобе, в части неправильного применения ст. 79 УК.

Верховный Суд указал, что освобождение на основании ч. 1 ст. 79 УК является специальным видом освобождения от отбывания наказания с испытанием, и допустимость его применения только к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до семи лет, признается обязательным условием такого освобождения.

В то же время применение этого вида освобождения от отбывания наказания является правом, а не обязанностью суда.

При решении вопроса о возможности освобождения беременной женщины от отбывания назначенного наказания с испытанием суд должен учитывать степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, личность виновной и обстоятельства дела. Аналогичный вывод сделал ВС в постановлениях от 24.10.2018 по делу № 640/8138/16-к и от 12.12.2019 по делу № 155/459/18.

КУС обратил внимание и на то, что как местный, так и апелляционный суды, применяя к осужденной ч. 1 ст. 79 УК, хотя в своих решениях и сослались, но фактически не учли тяжесть совершенных преступлений, в силу ст. 12 УК относятся к категории тяжких (части 1, 2 ст. 307 УК) и особо тяжких (ч. 3 ст. 307 УК), обстоятельства их совершения, в частности, и количество эпизодов уголовных правонарушений, совершаемых ею, наличие в ее действиях корыстного мотива , а также размер приобретенного особо опасного наркотического средства, обращение которого запрещено – каннабиса и психотропного вещества, обращение которого запрещено – амфетамина, а именно приобретение 94 свертков с указанными запрещенными опасными веществами, а именно 3 свертка каннабиса, общей массой 2,46 является небольшим размером и 91 сверток амфетамина общей массой 21,4525215 г, что является особенно большим размером.

При этом 21 сверток с психотропным веществом амфетамин осужденная успела разложить в определенных местах с целью сбыта. КУС считает, что применение в этом случае института освобождения от отбывания назначенного наказания с испытанием не отвечает принципам законности и справедливости наказания.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.