Более 25 млн гривен убытков на форме для военных: директор столичного предприятия получил подозрение

Правоохранители разоблачили схему незаконного обогащения при поставке формы для военных, которая не соответствовала целевому назначению.

Источник фото: npu.gov.ua

Директору столичного предприятия сообщили о подозрении по делу о нанесении более 25 миллионов гривен убытков при поставке форменной одежды для военных. Правоохранители установили, что поставленная форма не соответствовала техническим требованиям и не могла быть использована по своему целевому назначению. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Согласно договору, заключенному между киевской воинской частью и субъектом хозяйствования, последний должен был поставить 3 000 единиц военной одежды на сумму более 25 миллионов гривен.

После проведения экспертиз выявлено, что полученная военная одежда не соответствует техническим условиям, что привело к нанесению ущерба на указанную сумму. Правоохранители во время обысков изъяли необходимые документы, подтверждающие факт противоправных действий директора предприятия.

Сейчас директору сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает возможное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества. Проводятся дальнейшие мероприятия для сбора доказательной базы и привлечения к ответственности всех фигурантов коррупционной схемы.

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