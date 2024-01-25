Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Танк против автомобиля: суд определил, кто является виновником необычного ДТП

Механик-водитель танка по дороге на линию фронта посчитал, что сможет проскочить перекресток, но не рассчитал скорость автомобиля

САП ищет новых сотрудников в связи с подготовкой к началу работы как отдельного юридического лица

Специализированной антикоррупционной прокуратуре нужны сотрудники в связи с тем, что скоро начнется отделение от Офиса Генпрокурора.

Верховный Суд высказался об основаниях освобождения плательщика от исполнения налоговых обязанностей во время войны

Для освобождения плательщика от исполнения налоговых обязанностей обстоятельства невозможности своевременного исполнения налоговой обязанности должны быть реальными и объективными, а не формальными, – позиция Верховного Суда.

Публикация в Facebook призывов к захвату государственной власти в Украине, - позиция Верховного Суда

Квалификация действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти – позиция Верховного Суда.

Совет судей Украины обновил нормативы нагрузки на судей и суды: что известно

Для расчетов использованы данные статистической отчетности за 2023 год.

  1. В Украине

Более 25 млн гривен убытков на форме для военных: директор столичного предприятия получил подозрение

19:02, 25 января 2024
Правоохранители разоблачили схему незаконного обогащения при поставке формы для военных, которая не соответствовала целевому назначению.
Более 25 млн гривен убытков на форме для военных: директор столичного предприятия получил подозрение
Источник фото: npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Директору столичного предприятия сообщили о подозрении по делу о нанесении более 25 миллионов гривен убытков при поставке форменной одежды для военных. Правоохранители установили, что поставленная форма не соответствовала техническим требованиям и не могла быть использована по своему целевому назначению. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Согласно договору, заключенному между киевской воинской частью и субъектом хозяйствования, последний должен был поставить 3 000 единиц военной одежды на сумму более 25 миллионов гривен.

После проведения экспертиз выявлено, что полученная военная одежда не соответствует техническим условиям, что привело к нанесению ущерба на указанную сумму. Правоохранители во время обысков изъяли необходимые документы, подтверждающие факт противоправных действий директора предприятия.

Сейчас директору сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает возможное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества. Проводятся дальнейшие мероприятия для сбора доказательной базы и привлечения к ответственности всех фигурантов коррупционной схемы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський
    Президент України
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Надія Лущак
    Надія Лущак
    суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Русинчук
    Микола Русинчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді