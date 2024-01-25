Убийство пропагандиста Татарского — подозреваемую Дарью Трепову приговорили к 27 годам

25-летнюю девушку приговорили к 27 годам колонии по делу об убийстве пропагандиста Владлена Татарского.

Источник фото: СМИ

В Санкт-Петербурге в рф суд вынес приговор Дарье Треповой, обвиняемой в причастности к взрыву, в результате которого умер пропагандист Владлен Татарский. Суд решил назначил ей 27 лет лишения свободы, что на год меньше, чем запрашивал прокурор.

Отмечается, что Трепову признали виновной по трем статьям: о теракте, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов.

В 2023 году в апреле российский пропагандист Владлен Татарский умер в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Главной подозреваемой по делу стала 25-летняя Дарья Трепова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.