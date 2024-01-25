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Публікація у Facebook закликів до захоплення державної влади в Україні, — позиція Верховного Суду

Кваліфікація дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, - позиція Верховного Суду.

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ВККС з ГРД поскаржилися Послам G7 на НАБУ і НАЗК, які не дають інформацію про суддів, що загрожує зупинкою кваліфоцінювання, лист

Заступник голови ВККС Руслан Сидорович спільно з головою ГРД Веронікою Крейденковою написали листа Послам G7, в якому поскаржилися на НАЗК і НАБУ, які не дають дані про суддів, та попросили Послів втрутитися.

Поліцейські повинні чітко зафіксувати на відео, що автомобіль обладнаний саме червоними покажчиками поворотів, а не жовтими: рішення суду

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  1. У світі

Вбивство пропагандиста Татарського — підозрювану Дар'ю Трепову засудили до 27 років

14:33, 25 січня 2024
25-річну дівчину засудили до 27 років колонії у справі про вбивство пропагандиста Владлена Татарського.
Вбивство пропагандиста Татарського — підозрювану Дар'ю Трепову засудили до 27 років
Джерело фото: ЗМІ
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У Санкт-Петербурзі в рф суд виніс вирок Дар'ї Треповій, яку звинувачували в причетності до вибуху, в результаті якого помер пропагандист Владлен Татарський. Суд вирішив призначив їй 27 років позбавлення волі, що на рік менше, ніж просив прокурор.

Зазначається, що Трепову визнали винною за трьома статтями: про теракт, незаконний обіг вибухових пристроїв та підробку документів.

В 2023 році у квітні російський пропагандист Владлен Татарський помер внаслідок вибуху в Санкт-Петербурзі. Головною підозрюваною у справі стала 25-річна Дар'я Трепова.

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