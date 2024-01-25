Вбивство пропагандиста Татарського — підозрювану Дар'ю Трепову засудили до 27 років

25-річну дівчину засудили до 27 років колонії у справі про вбивство пропагандиста Владлена Татарського.

Джерело фото: ЗМІ

У Санкт-Петербурзі в рф суд виніс вирок Дар'ї Треповій, яку звинувачували в причетності до вибуху, в результаті якого помер пропагандист Владлен Татарський. Суд вирішив призначив їй 27 років позбавлення волі, що на рік менше, ніж просив прокурор.

Зазначається, що Трепову визнали винною за трьома статтями: про теракт, незаконний обіг вибухових пристроїв та підробку документів.

В 2023 році у квітні російський пропагандист Владлен Татарський помер внаслідок вибуху в Санкт-Петербурзі. Головною підозрюваною у справі стала 25-річна Дар'я Трепова.

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