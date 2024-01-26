На Закарпатті сім’я отруїлася чадним газом: батько і мати у реанімації, дитина постраждала менше

Ймовірною причиною стала несправність газового котла.

У місті Виноградів, що на Закарпатті, 7-річна дитина та її батьки отруїлися чадним газом. Про це повідомляє ДСНС.

Інцидент трапився у ніч на 25 січня в місті Виноградів. Родину госпіталізовано до лікарні.

Попередній діагноз - отруєння чадним газом. Ймовірною причиною стала несправність газового котла.

«Пам’ятайте, чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини. Перед використанням теплогенеруючих приладів перевіряйте їх справність та користуйтесь ними тільки за наявності тяги в димарі. Обов’язково стежте за технічним станом димових та вентиляційних каналів», - зазначили рятувальники.

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