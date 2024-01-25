НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

Правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%.

Джерело фото: bank.gov.ua

Правління Національного банку у четвер, 25 січня, ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%.

Як зазначили у НБУ, це рішення узгоджується з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. на горизонті монетарної політики.

«Ураховуючи баланс ризиків, необхідність підтримання курсової стійкості та помірної інфляції у 2024 році з подальшим її приведенням до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. упродовж 2025 року, Правління НБУ вирішило зберегти незмінною облікову ставку, а також інші процентні ставки за операціями НБУ», - сказано у повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що ставки за гривневими інструментами впродовж липня – грудня помірно знижувалися у відповідь на пом’якшення процентної політики НБУ. Збереження стимулів для банків у вигляді тримісячних депозитних сертифікатів стримувало зниження ставок за гривневими строковими депозитами населення. Дохідність гривневих інструментів була вищою за поточну та очікувану інфляцію. У результаті вкладення населення у гривневі строкові депозити та ОВДП надалі зростали, що відповідало завданням НБУ.

«Ураховуючи очікуване пришвидшення інфляції у 2024 році та зміщений вгору баланс ризиків, НБУ вважає за доцільне зберегти облікову ставку незмінною. Це дасть змогу втримати привабливість гривневих інструментів, що обмежуватиме попит на валютному ринку та сприятиме виконанню завдання НБУ із забезпечення курсової стійкості. Крім того, НБУ зберігатиме активну присутність на валютному ринку та згладжуватиме надмірні курсові коливання у межах режиму керованої гнучкості курсу.

Зі свого боку, збереження курсової стійкості залишатиметься важливим засобом утримання під контролем інфляційної динаміки та очікувань у 2024 році та приведення інфляції до цільового діапазону в 2025 році», - пишуть у Нацбанку.

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