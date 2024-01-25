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Верховный Суд определил, когда беременную женщину, сбывавшую амфетамин и каннабис, нельзя освободить от наказания с испытанием

Суды освободили женщину от наказания в виде лишения свободы 5 лет в связи с беременностью и родами, но Верховный Суд указал, что суды не учли тяжесть совершенных преступлений, ведь она сбывала особо опасное наркотическое средство, обращение которого запрещено – каннабис, а также амфетамин.

Освобождение от отбывания наказания уклониста, даже если у него беременная жена, создает в глазах граждан впечатление безнаказанности, - позиция Верховного Суда

С учетом сложившейся в стране ситуации, совершенное военнообязанным умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создает в глазах граждан негативное впечатление беспорядков и безнаказанности, - Верховный Суд.

Верховный Суд решил, что военнослужащий, получивший две контузии, и после лечения в стационаре не вернувшийся вовремя на службу, заслуживает 5 лет тюрьмы

Местный суд назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания по статье 75 УК, указав, что тот пошел воевать по собственному желанию и получил две контузии, - Верховный Суд решил, что военнослужащий заслуживает реальных 5 лет в тюрьме.

Совет судей Украины обновил нормативы нагрузки на судей и суды: что известно

Для расчетов использованы данные статистической отчетности за 2023 год.

ВККС с ГРД пожаловались Послам G7 на НАБУ и НАПК, которые не дают информацию о судьях, что угрожает остановкой квалифоценивания, письмо

Заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович совместно с председателем ГРД Вероникой Крейденковой написали письмо Послам G7, в котором пожаловались на НАЗК и НАБУ, которые не дают данные о судьях, и попросили Послов вмешаться.

  1. В Украине

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

14:18, 25 января 2024
Правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%.
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%
Источник фото: bank.gov.ua
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Правление Национального банка в четверг, 25 января, приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%.

Как отметили в НБУ, это решение согласовывается с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения в целевой диапазон 5% ±1 п. п. на горизонте монетарной политики.

«Учитывая баланс рисков, необходимость поддержания курсовой устойчивости и умеренной инфляции в 2024 году с последующим ее приведением в целевой диапазон 5% ±1 п. п. на протяжении 2025 года, Правление НБУ решило сохранить неизменную учетную ставку, а также другие процентные ставки по операциям НБУ», - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что ставки по гривневым инструментам в течение июля – декабря умеренно снижались в ответ на смягчение процентной политики НБУ. Сохранение стимулов для банков в виде трехмесячных депозитных сертификатов сдерживало снижение ставок по гривневым срочным депозитам населения. Доходность гривневых инструментов была выше, чем текущая и ожидаемая инфляция. В результате вложения населения в гривневые срочные депозиты и ОВГЗ в дальнейшем росли, что отвечало задачам НБУ.

«Учитывая ожидаемое ускорение инфляции в 2024 году и смещенный вверх баланс рисков, НБУ считает целесообразным сохранить учетную ставку неизменной. Это позволит удержать привлекательность гривневых инструментов, что будет ограничивать спрос на валютном рынке и будет способствовать выполнению задач НБУ по обеспечению курсовой устойчивости. Кроме того, НБУ будет сохранять активное присутствие на валютном рынке и сглаживать чрезмерные курсовые колебания в рамках режима управляемой гибкости курса.

Со своей стороны сохранение курсовой устойчивости будет оставаться важным средством удержания под контролем инфляционной динамики и ожиданий в 2024 году и приведения инфляции в целевой диапазон в 2025 году», - пишут в Нацбанке.

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