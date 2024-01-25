НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

Правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%.

Источник фото: bank.gov.ua

Правление Национального банка в четверг, 25 января, приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%.

Как отметили в НБУ, это решение согласовывается с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения в целевой диапазон 5% ±1 п. п. на горизонте монетарной политики.

«Учитывая баланс рисков, необходимость поддержания курсовой устойчивости и умеренной инфляции в 2024 году с последующим ее приведением в целевой диапазон 5% ±1 п. п. на протяжении 2025 года, Правление НБУ решило сохранить неизменную учетную ставку, а также другие процентные ставки по операциям НБУ», - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что ставки по гривневым инструментам в течение июля – декабря умеренно снижались в ответ на смягчение процентной политики НБУ. Сохранение стимулов для банков в виде трехмесячных депозитных сертификатов сдерживало снижение ставок по гривневым срочным депозитам населения. Доходность гривневых инструментов была выше, чем текущая и ожидаемая инфляция. В результате вложения населения в гривневые срочные депозиты и ОВГЗ в дальнейшем росли, что отвечало задачам НБУ.

«Учитывая ожидаемое ускорение инфляции в 2024 году и смещенный вверх баланс рисков, НБУ считает целесообразным сохранить учетную ставку неизменной. Это позволит удержать привлекательность гривневых инструментов, что будет ограничивать спрос на валютном рынке и будет способствовать выполнению задач НБУ по обеспечению курсовой устойчивости. Кроме того, НБУ будет сохранять активное присутствие на валютном рынке и сглаживать чрезмерные курсовые колебания в рамках режима управляемой гибкости курса.

Со своей стороны сохранение курсовой устойчивости будет оставаться важным средством удержания под контролем инфляционной динамики и ожиданий в 2024 году и приведения инфляции в целевой диапазон в 2025 году», - пишут в Нацбанке.

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