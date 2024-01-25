Личное ознакомление с материалами исполнительного производства: что стоит знать

Стороны исполнительного производства имеют право лично ознакомляться с материалами исполнительного производства в соответствующем органе государственной исполнительной службы или офисе частного исполнителя.

Фото: centraljust.gov.ua

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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции объяснило нюансы личного ознакомления с материалами исполнительного производства. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження, відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження», мають право сторони виконавчого провадження:

- стягувач (самостійно або через представника);

- боржник (самостійно або через представника).

З матеріалами виконавчого провадження, особа має можливість ознайомитися особисто, звернувшись до відповідного органу державної виконавчої служби/офісу приватного виконавця, або самостійно - за допомогою АСВП.

Особисте ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження

Сторони виконавчого провадження мають право особисто ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, у відповідному органі державної виконавчої служби чи офісі приватного виконавця.

Особисте ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження:

- у присутності виконавця/помічника приватного виконавця;

- робиться відмітка із зазначенням дати ознайомлення та підпису суб'єкта ознайомлення;

- доступна можливість робити копії (фотокопії) з документів виконавчого провадження та виписки з них.

Вилучення з матеріалів виконавчого провадження будь-яких документів не допускається.

Терміни особистого доступу: визначений прийомний день або у бажану дату та час для суб'єкта ознайомлення.

Вартість особистого доступу: безкоштовно, не передбачено будь-яких виплат.

Ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження за допомогою АСВП

Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП) - це основна інформаційна база про здійснення виконавчого провадження, а саме - комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу.

Для самостійного ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження необхідно перейти на сайт АСВП.

Перелік інформації, яку можливо отримати:

інформація про те, хто відкрив виконавче провадження та який орган виконавчої служби та який виконавець веде виконавче провадження;

інформацію про дії виконавця;

інформацію про стан виконавчого провадження;

доступ до документів виконавчого провадження.

Терміни самостійного доступу: в режимі реального часу.

Вартість самостійного доступу: безкоштовно, не передбачено будь-яких виплат.

Зразки заяв, зокрема, щодо ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження доступні за посиланням.

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