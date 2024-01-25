Личное ознакомление с материалами исполнительного производства: что стоит знать

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции объяснило нюансы личного ознакомления с материалами исполнительного производства. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
Ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження, відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження», мають право сторони виконавчого провадження:
- стягувач (самостійно або через представника);
- боржник (самостійно або через представника).
З матеріалами виконавчого провадження, особа має можливість ознайомитися особисто, звернувшись до відповідного органу державної виконавчої служби/офісу приватного виконавця, або самостійно - за допомогою АСВП.
Особисте ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження
Сторони виконавчого провадження мають право особисто ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, у відповідному органі державної виконавчої служби чи офісі приватного виконавця.
Особисте ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження:
- у присутності виконавця/помічника приватного виконавця;
- робиться відмітка із зазначенням дати ознайомлення та підпису суб'єкта ознайомлення;
- доступна можливість робити копії (фотокопії) з документів виконавчого провадження та виписки з них.
Вилучення з матеріалів виконавчого провадження будь-яких документів не допускається.
Терміни особистого доступу: визначений прийомний день або у бажану дату та час для суб'єкта ознайомлення.
Вартість особистого доступу: безкоштовно, не передбачено будь-яких виплат.
Ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження за допомогою АСВП
Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП) - це основна інформаційна база про здійснення виконавчого провадження, а саме - комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу.
Для самостійного ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження необхідно перейти на сайт АСВП.
Перелік інформації, яку можливо отримати:
інформація про те, хто відкрив виконавче провадження та який орган виконавчої служби та який виконавець веде виконавче провадження;
інформацію про дії виконавця;
інформацію про стан виконавчого провадження;
доступ до документів виконавчого провадження.
Терміни самостійного доступу: в режимі реального часу.
Вартість самостійного доступу: безкоштовно, не передбачено будь-яких виплат.
Зразки заяв, зокрема, щодо ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження доступні за посиланням.
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