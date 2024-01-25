Высший совет правосудия внес Президенту представление о назначении на должности шести судей

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Верховный Суд определил, когда беременную женщину, сбывавшую амфетамин и каннабис, нельзя освободить от наказания с испытанием

Суды освободили женщину от наказания в виде лишения свободы 5 лет в связи с беременностью и родами, но Верховный Суд указал, что суды не учли тяжесть совершенных преступлений, ведь она сбывала особо опасное наркотическое средство, обращение которого запрещено – каннабис, а также амфетамин.

Освобождение от отбывания наказания уклониста, даже если у него беременная жена, создает в глазах граждан впечатление безнаказанности, - позиция Верховного Суда

С учетом сложившейся в стране ситуации, совершенное военнообязанным умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создает в глазах граждан негативное впечатление беспорядков и безнаказанности, - Верховный Суд.

Верховный Суд решил, что военнослужащий, получивший две контузии, и после лечения в стационаре не вернувшийся вовремя на службу, заслуживает 5 лет тюрьмы

Местный суд назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания по статье 75 УК, указав, что тот пошел воевать по собственному желанию и получил две контузии, - Верховный Суд решил, что военнослужащий заслуживает реальных 5 лет в тюрьме.

Совет судей Украины обновил нормативы нагрузки на судей и суды: что известно

Для расчетов использованы данные статистической отчетности за 2023 год.

ВККС с ГРД пожаловались Послам G7 на НАБУ и НАПК, которые не дают информацию о судьях, что угрожает остановкой квалифоценивания, письмо

Заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович совместно с председателем ГРД Вероникой Крейденковой написали письмо Послам G7, в котором пожаловались на НАЗК и НАБУ, которые не дают данные о судьях, и попросили Послов вмешаться.

  1. Суд инфо

Высший совет правосудия внес Президенту представление о назначении на должности шести судей

14:10, 25 января 2024
Поданная внесены в отношении судей, у которых истек пятилетний срок полномочий или кандидатов на должности судей
Высший совет правосудия внес Президенту представление о назначении на должности шести судей
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Высший совет правосудия сообщил, что внес Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении шести судей. Об этом говорится в пресс-службе ВСП.

Среди них:

Скрынниковой Натальи Сергеевны – на должность судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области;

Жили Владимира Сергеевича – на должность судьи Сыховского районного суда Львова;

Краснокутской Наталии Сергеевны – на должность судьи Лисичанского городского суда Луганской области;

Перовой Елены Владимировны – на должность судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области;

Дудикова Андрея Владимировича – на должность судьи Терновского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;

Завиновской Аллы Павловны – на должность судьи Розовского районного суда Запорожской области.

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