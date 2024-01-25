Высший совет правосудия внес Президенту представление о назначении на должности шести судей

Поданная внесены в отношении судей, у которых истек пятилетний срок полномочий или кандидатов на должности судей

Высший совет правосудия сообщил, что внес Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении шести судей. Об этом говорится в пресс-службе ВСП.

Среди них:

Скрынниковой Натальи Сергеевны – на должность судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области;

Жили Владимира Сергеевича – на должность судьи Сыховского районного суда Львова;

Краснокутской Наталии Сергеевны – на должность судьи Лисичанского городского суда Луганской области;

Перовой Елены Владимировны – на должность судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области;

Дудикова Андрея Владимировича – на должность судьи Терновского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;

Завиновской Аллы Павловны – на должность судьи Розовского районного суда Запорожской области.

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