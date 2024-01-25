Вища рада правосуддя внесла Президенту подання про призначення на посади шістьох суддів

Поданная внесені щодо суддів, у яких закічився п'ятирічний строк повноважень або кандидатів на посади суддів

Вища рада правосуддя повідомила, що внесла Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення шістьох суддів. Про це йдеться у пресслужбі ВРП.

Серед них:

Скриннікової Наталі Сергіївни – на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області;

Жили Володимира Сергійовича – на посаду судді Сихівського районного суду міста Львова;

Краснокутської Наталії Сергіївни – на посаду судді Лисичанського міського суду Луганської області;

Перової Олени Володимирівни – на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області;

Дудікова Андрія Володимировича – на посаду судді Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Завіновської Алли Павлівни – на посаду судді Розівського районного суду Запорізької області.

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