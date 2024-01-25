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Звільнення від відбування покарання ухилянта, навіть якщо у нього вагітна дружина, створює в очах громадян враження безкарності, - позиція Верховного Суду

З урахуванням ситуації, яка наразі склалася в країні, вчинений військовозобов’язаним умисний нетяжкий злочин представляє значну суспільну небезпечність, тому звільнення останнього від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян негативне враження безладдя та безкарності, - Верховний Суд.

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Падіння Іл-76: у розвідці не виключають, що на борту могли бути і ракети, і люди

14:10, 25 січня 2024
В ГУР припускають, що рф могла сама збити літак.
Падіння Іл-76: у розвідці не виключають, що на борту могли бути і ракети, і люди
Фото: 24tv.ua
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У Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключають, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який впав під Бєлгородом, могли бути і ракети, і люди.

Так, росія могла використовувати українських військовополонених як живий щит для транспортування боєкомплектів і озброєння для ракетних комплексів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода.

«На борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і одночасно ракети і люди. Мова йде про великий військовий літак. Він був завантажений лише на третину, виходячи з їхніх слів. Чи був сенс використовувати саме цей борт? Також паралельно одночасно з ним були й інші літаки - це АН-26 і АН-72 в просторі поруч з ІЛом, який зазнав авіатрощі. Багато обставин, які потребують розслідування і максимального вивчення», — зазначив він.

Юсов наголосив, що за нормами міжнародного права саме держава, яка утримує військовополонених, є відповідальною за їхню безпеку, в тому числі за транспортування до обміну.

В ГУР припускають, що рф могла сама збити літак. За його словами, наприклад, російські сили ППО могли сприйняти як ціль український розвідувальний БПЛА, але випущені ракети або розрахунок ПЗРК помилився і збив свій же літак - це одна з версій.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію по Іл-76. 

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

СБУ вже відкрила кримінальне провадження щодо падіння Іл-76.

Зеленський вимагає міжнародного розслідування падіння Іл-76 та заявив, що «росіяни граються із життями українських полонених».

Також Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що поки немає підтверджень про те, що на військово-транспортному літаку Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, перебували військовополонені.

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