У ГУР зробили заяву щодо російського літака Іл-76, який впав

Обмін полоненими мав відбутися сьогодні, Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених.

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

Однак, у ГУР підкреслили, що Україна не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

«За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості», - сказано у повідомленні ГУР.

Там зазначили, що зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну.

«Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.

Безпеку ж наших Захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому», - йдеться у заяві.

Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом, зауважують у ГУР.

«Це може свідчити про навмисні дії росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених», - пишуть у відомстві і підкреслюють, що «посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну».

«Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії рф з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави», - підсумували у Головному управлінні розвідки МО України.

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