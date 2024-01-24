Віктор Орбан закликав парламент Угорщини схвалити заявку Швеції в НАТО

Угорський прем’єр повідомив, що закликав парламент ратифікувати членство Швеції в НАТО за першої нагоди.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після розмови з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом закликав парламент країни ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО. Про це політик повідомив у соцмережі X (Твіттер).

"Щойно завершив телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Я підтвердив, що уряд Угорщини підтримує членство Швеції в НАТО. Я також підкреслив, що ми продовжуватимемо закликати Національну асамблею Угорщини проголосувати за приєднання Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості", - написав Орбан.

Нагадаємо, що парламент Туреччини схвалив вступ Швеції до НАТО.

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