Виктор Орбан призвал парламент Венгрии одобрить заявку Швеции в НАТО

Венгерский премьер сообщил, что призвал парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО при первой же возможности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после беседы с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом призвал парламент страны ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом политик сообщил в соцсети X (Твиттер).

"Только что завершил телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы будем продолжать призывать Национальную ассамблею Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности", - написал Орбан.

Напомним, что парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО.

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