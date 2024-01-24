В Польше планируют ввести частичную легализацию абортов и либерализацию рынка контрацепции

Правительство Польши планирует смягчить законодательство об абортах и контрацептивных таблетках.

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Польское правительство согласовало законопроекты, направленные на частичную легализацию абортов и либерализацию рынка контрацептивных таблеток, что является значимыми изменениями по сравнению с предыдущим консервативным курсом власти. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции.

Туск признал различные взгляды на вопрос абортов в правительственной коалиции, однако подчеркнул готовность кабмина подать в Сейм проект о легальном и безопасном аборте до 12-й недели, учитывая многообразие взглядов в коалиционном соглашении. Правительство также завершило обсуждение и направило в парламент законопроект об "утренних таблетках", которые можно будет покупать без рецепта для девушек и женщин в возрасте от 15 лет.

"Я предложил, чтобы в соответствии с нашим коалиционным соглашением - поскольку не может быть правительственного проекта, потому что здесь нет общего мнения между политическими партиями - вчера состоялись публичные консультации с женскими организациями и не только", - сказал он.

По его словам, это решение соответствует практике многих стран Европейского Союза и будет способствовать универсальному доступу к экстренной контрацепции. Стоит отметить, что антиабортное законодательство Польши было усилено в 2020 году, и сейчас аборт возможен только в случае изнасилования или угрозы жизни или здоровью женщины.

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