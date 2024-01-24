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В Верховную Раду не поступал законопроект о мобилизации, – председатель Комитета Александр Завитневич

Председатель Комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич пообещал сразу сообщить из официальных источников, если правительство внесет законопроект о мобилизации – пока такой проект не вносился.

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В Верховную Раду не поступал законопроект о мобилизации, – председатель Комитета Александр Завитневич

17:31, 24 января 2024
Председатель Комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич пообещал сразу сообщить из официальных источников, если правительство внесет законопроект о мобилизации – пока такой проект не вносился.
В Верховную Раду не поступал законопроект о мобилизации, – председатель Комитета Александр Завитневич
Источник фото: sluga-narodu.com
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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич сообщил, что парламент не получал от Кабмина новый законопроект о мобилизации.

«Некоторые СМИ распространили недостоверную информацию о том, что правительство якобы внесло в Верховную Раду доработанный законопроект по мобилизации и прохождению военной службы.

По состоянию на данный момент никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную Раду не поступало. Как только такой документ появится, общество узнает это из официальных источников, а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента», - отметил он.

Напомним, «Цензор.нет» сообщило, что «Минобороны внесло в Раду доработанный законопроект о мобилизации», добавив определенные документы.

Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в документах, публикуемых изданием, отмечается, что это «доработанный законопроект №10378 (внесенный 25 декабря 2023 года)». Однако, как известно, этот законопроект уже Правительством отозван, поэтому вносить его должны теперь по новому номеру.

В Верховной Раде информация о регистрации соответствующего нового законопроекта пока отсутствует.

В соответствии с Регламентом (статья 95) снятыми с рассмотрения считаются также отозванные и отклоненные законопроекты.

Автор: Наталя Мамченко 

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