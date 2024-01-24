Минобороны подготовило новую версию законопроекта о мобилизации для внесения в парламент

Предлагается уточнить основания для предоставления отсрочки и освобождения от призыва.

Министерство обороны готово внести в Верховную Раду доработанный законопроект об усилении мобилизации, сообщает Цензор.нет со ссылкой на документы.

В частности, предлагается уточнить основания для предоставления отсрочки и освобождения от призыва. Для лиц с инвалидностью такая отсрочка от мобилизации, по данным издания, останется – причем для всех групп.

Также предлагается, чтобы государственные служащие категорий «Б» и «В» бронировались в доле 50% от военнообязанных в определенном органе.

Предлагается разрешить «переезжать без разрешения ТЦК», но становиться на учет по новому адресу.

Вводится электронный кабинет и ЦНАП для обновления данных вместо ТЦК.

Вместе с тем, в документах, публикуемых изданием, отмечается, что это доработанный законопроект №10378 (внесенный 25 декабря 2023 года). Однако, как известно, этот законопроект уже Правительством отозван, поэтому вносить его должны теперь по новому номеру.

В Верховной Раде информация о регистрации соответствующего нового законопроекта пока отсутствует.

Автор: Наталья Мамченко

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